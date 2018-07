L'étonnant conseil de l'Élysée à Philippe avant son débat face à Mélenchon

publié le 28/09/2017 à 17:34

Les cancaniers diront que la joute verbale à laquelle vont se livrer Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon, jeudi 28 septembre sur le plateau de L'Émission politique, semble perdue d'avance pour le Premier ministre.



L'ancien maire du Havre, dont plus d'un tiers des Français avouent ne pas connaître le nom, selon Le Figaro, devra en effet batailler avec un leader de la France Insoumise (LFI) réputé pour sons sens de la réplique et son inénarrable gouaille.

Conscient de cette inégalité charismatique, l'Élysée n'hésite pas à prodiguer des conseils de dernière minute au chef du gouvernement. Selon nos confrères du Parisien, le Château exhorte Édouard Philippe à caresser d'emblée son adversaire insoumis dans le sens du poil. "Les débats qui démarrent par la reconnaissance de ses qualités intellectuelles et littéraires se passent toujours mieux", a remarqué la présidence.

En finir avec l'hyperprésidence

Mais cette recommandation n'est pas totalement désintéressée. Selon la source citée par Le Parisien, l'Élysée espère en effet que ce débat, s'il est réussi, mettra "un terme au débat de l'hyperprésidence". Emmanuel Macron ne souhaite pas marcher sur les pas de Nicolas Sarkozy, qui avait qualifié son Premier ministre François Fillon de "collaborateur".



Les choses avaient pourtant mal commencé. Le président de la République avait été accusé de couper l'herbe sous le pied d'Édouard Philippe en réunissant les parlementaires à Versailles, la veille du discours de politique générale de ce dernier, le 4 juillet dernier.