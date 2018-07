publié le 29/09/2017 à 07:29

Le combat de boxe tant attendu n'aura pas eu lieu. Pour la première de cette nouvelle saison, L'émission politique de France 2 avait misé sur un duel qui laissait présager des échanges plutôt vifs : il opposait le premier ministre Édouard Philippe à l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon.



À leur arrivée sur le plateau, les deux hommes se serrent la main chaleureusement, signe d'une ambiance détendue qui le restera finalement tout au long de ce duel. Un duel que l'on pourrait plutôt qualifier de discussion, terme plus approprié tant les échanges sont restés cordiaux et polis. Le leader de la France insoumise, et le locataire de Matignon se respectent, s'apprécient même. Et ils ont eu du mal à le cacher, en témoigne ces quelques amabilités : "Je sais que vous êtes un homme cultivé et très construit intellectuellement", a ainsi complimenté Jean-Luc Mélenchon. "Vous êtes un républicain, je le crois profondément", a quant à lui déclaré Édouard Philippe à l'adresse de son adversaire du jour.

Pourtant, sur le fond, tout les oppose. Qu'il s'agisse de la fiscalité, de l'Europe, du libre-échange et bien évidemment de la loi Travail. Cette dernière, qualifiée de "coup d'État social" par Jean-Luc Mélenchon, a été à la source d'une passe d'armes entre les deux hommes. "Assumez enfin !", a martelé le leader de la France insoumise, dans le seul moment de tension d'un face-à-face que France 2 avait vendu comme explosif, sans doute un peu trop vite.