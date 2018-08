et Thibaut Deleaz

publié le 03/08/2018 à 08:40

Le gouvernement part en vacances ce vendredi 3 août après un dernier conseil des ministres. L'occasion d'essayer d'oublier l'affaire Benalla qui a éprouvé l'exécutif fin juillet. Pourtant, l'affaire ne laissera pas de traces pour le gouvernement, affirme Gérald Darmanin sur RTL. Au contraire, il juge que "cette affaire a laissé des traces dans l'opposition".



"L'opposition s'est ruée sur une difficulté personnelle et a voulu en faire une affaire d'État au lieu de s'opposer sur le fond", dénonce le ministre des Comptes publics. Et pendant ce temps, l'opposition n'a pas exprimé selon lui d'idées en termes de croissance économique, de fiscalité, de politique de sécurité... "Malheureusement, je constate qu'ils sont dans les délices du système", ajoute Gérald Darmanin.



Le ministre critique également la convocation de collaborateurs du Président à l'Assemblée dans l'affaire Benalla, notamment voulue par ses anciens collègues LR. "Dans mon engagement gaulliste, il y avait le respect de la Ve République", lance Gérald Darmanin. Et de conclure : "Je constate qu'il y a beaucoup de bruit pour rien".