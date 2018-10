publié le 11/10/2018 à 14:40

Alors que des addictologues interpellent la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn avec une lettre ouverte afin de l'interpeller sur les risques de la consommation d'alcool, le député du Vaucluse Julien Aubert, secrétaire général adjoint Les Républicains et membre du groupe d'études "Vigne, vin et œnologie" à l'Assemblée nationale pense qu'il ne "faut pas comparer l'alcool, le tabac et le cannabis".



"D'abord, le cannabis est un produit illégal, le tabac c'est un produit qui dès la première utilisation a un effet cancérigène prouvé. L'alcool, vous avez des études qui divergent. C'est en fait l'abus d'alcool qui est dangereux pour la santé, pas l'alcool en lui-même", explique le député.

D'après le ministère de la Santé, l'alcool fait 49.000 morts chaque année de manière directe ou indirecte. "C'est un chiffre qui n'est pas issue de bilan clinique. Le chiffre de 49.000 morts c'est un chiffre qui vient d'une étude qui a été réalisée à partir d'une extrapolation de la consommation d'alcool à partir des ventes et qui inclut aussi la consommation d'alcool par exemple par les touristes ou par des étrangers sur le territoire national", réagit le député.

"Il y a des taxes sur les alcools et ce que je constate c'est que le tabac est un produit nocif pour la santé dès la première utilisation. Alors que l'alcool c'est un produit qui est beaucoup plus hétérogène (...) c'est l'abus d'alcool qui nuit à la santé pas l'alcool en lui-même", répète Julien Aubert. "Vous savez l'eau c'est très bon, l'abus d'eau c'est une noyade. Ça nuit aussi beaucoup à la santé (...) le débat est ouvert, je ne suis pas particulièrement le représentant d'un lobby", souligne-t-il.