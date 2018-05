Jérôme Cahuzac condamné en appel à 4 ans de prison, dont deux avec sursis

publié le 15/05/2018 à 14:25

Le verdict est tombé. Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget a été condamné en appel à quatre ans de prison dont deux avec sursis, et 300.000 euros d'amende pour fraude fiscale. La peine de l'ex-homme politique étant aménageable de par sa courte durée, il ne devrait pas partir en détention. Lors de son premier jugement en 2016, il avait écopé de trois ans ferme et de cinq ans d'inéligibilité.



En plus des faits qui lui sont reprochés, Jérôme Cahuzac paye son mensonge devant la France entière. "Je n'ai pas et je n'ai pas jamais eu de compte à l'étranger", avait-il assuré devant l'Assemblée nationale en décembre 2012, alors que les premières accusations avaient été publiées par Mediapart.

Un premier compte en Suisse, puis un transfert à Singapour via des sociétés offshore immatriculées dans les mer du Sud avaient finalement été découverts. Provoquant le plus grand scandale du quinquennat Hollande, il avait fini par démissionner en mars 2013, avant d'avouer l'existence de ses comptes cachés.

La "peur" d'aller en prison

Lors de son procès en appel en février dernier, l'ex-chirurgien, qui s'est coupé de toute forme de vie sociale depuis l'éclatement de l'affaire, avait évoqué sa "peur" d'aller en prison. Son avocat maître Dupond-Moretti avait même proposé "d'alourdir la peine" au augmentant la partie avec sursis, mais avait imploré de ne pas envoyer "en taule" son client.