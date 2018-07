Jean-François Copé propose ses services de pianiste... à François Fillon

publié le 30/11/2016 à 05:15

Malgré la défaite, Jean-François Copé ne se départit jamais de son auto-dérision. Le 29 novembre, lors d'une réunion de plusieurs députés LR autour de François Fillon, le malheureux candidat de la primaire à proposé ses services au nouveau champion de la droite. Des services "musicaux". En effet, alors qu'un élu suggérait l'idée d'organiser une petite sauterie à l'Assemblée nationale début décembre, le député maire de Meaux a lancé au groupe : "Si jamais vous cherchez un pianiste pas cher, je suis là !" L'homme politique n'a jamais caché ses aspirations musicales, lui qui racontait dans son ouvrage Le Sursaut français en 2014, qu'il se mettait à la disponibilité de son entourage pour animer soirées d'anniversaires et autres cérémonies privées.



Ayant subi un échec cuisant en ne remportant que 0,3 % des voix lors du premier tour de la primaire de la droite le 20 novembre dernier, l'ancien patron de l'UMP a donc tout de même décidé d'être beau joueur. Alors qu'il avait apporté par la suite son soutien à Alain Juppé, il a été l'un des premiers à féliciter François Fillon lors de sa victoire au second tour. Et n'entend pas disparaître des radars du nouveau héros des républicains. Lui qui, au soir du 27 novembre, s'est dit "prêt à tourner toutes les pages", en vue de 2017, et ce malgré la violente guerre qui l'avait opposé à François Fillon en 2012 concernant la présidence de l'UMP.