Invité de RTL ce lundi 1er mai, Laurent Nuñez s'est confié à quelques heures de la manifestation contre la réforme des retraites. "On prévoit 2.000 militants ultras", a-t-il annoncé pour la mobilisation dans les rues parisiennes. Ces personnes, de la mouvance ultra-gauche, "viennent pour commettre des exactions et des violences", prévient le préfet de police de Paris.

Dans la capitale, le cortège s'élancera depuis la place de la République en début d'après-midi. 5.000 policiers sont mobilisés pour assurer le maintien de l'ordre dans le cortège à l'occasion de cette 13e journée de protestation. "Il y aura des individus qui seront plus turbulents et plus violents. Nous n'interviendrons seulement qu'en cas d'incidents graves", a annoncé Laurent Nuñez sur RTL.

Mais des individus venus de l'étranger pourraient aussi venir semer le trouble au sein du cortège. Les manifestants de l'ultra-gauche devraient ainsi recevoir "le renfort d'un certain nombre de militants des mêmes mouvances qui viennent de toute l'Europe". Face à ces individus, Laurent Nuñez a déclaré vouloir apporter une "réponse très ferme".

