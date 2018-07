publié le 27/09/2016 à 10:19

Dans le dernier sondage Ipsos pour le Centre de recherche politiques de Sciences-Po et Le Monde, Nicolas Sarkozy continue de se rapprocher d'Alain Juppé au premier tour de la présidentielle. Il revient, mais il échoue au second tour face au maire de Bordeaux. Ça veut dire que si l'ancien chef de l'État est en dynamique, son rival ne s'effondre pas, comme l'avaient pourtant prévu les amis de l'ex-président. La campagne très droitière de Nicolas Sarkozy, très gauloise, tournée vers le cœur de cible de son parti les Républicains, fonctionne. Il ne cesse de grimper et de flirter avec le score d'Alain Juppé au premier tour.



Mais dans le même temps Alain Juppé, qui mise lui sur un rassemblement plus large - Républicains, centristes et déçus de François Hollande - reste en pole position au second tour. Il y a comme un effet de balancier. Plus le camp des partisans de Nicolas Sarkozy grossit, plus ça mobilise les anti-Sarkozy, plus l'opposition au candidat Sarkozy se renforce.

Les Sarkozy ont une nouvelle stratégie : le tandem avec François Baroin. Lundi 26 septembre, Nicolas Sarkozy a confirmé pour la première fois publiquement que le sénateur-maire LR de Troyes serait son Premier ministre, s'il était élu président de la République. Chez les sarkozystes, on mise fort sur le très chiraquien François Baroin, qui incarne la modération, l'intransigeance sur la laïcité et qui devrait participer à apaiser l'image de Nicolas Sarkozy. En tout cas à la recentrer.

Baroin, l'alter ego de Nicolas Sarkozy sans les excès Alba Ventura Partager la citation





Les sarkozystes se rendent bien compte que, dans aucun sondage, leur champion n'est donné vainqueur en finale de la primaire. Il est certes en train de faire le plein de son camp traditionnel, mais il lui faut trouver autre chose. "Il faut, dit l'un de ses proches, qu'il soit nuancé en terme de comportement", il lui faut se montrer moins "éruptif". Nicolas Sarkozy dit, lui, qu'il n'est "éruptif" mais qu'il est "épicé". La stratégie c'est la carte Baroin.



RTL vous révèle donc en exclusivité que c'est François Baroin que l'on verra sur scène le 9 octobre prochain lors du grand meeting parisien au Zénith au côté de Nicolas Sarkozy. Ils seront tous les deux main dans la main, en tandem. Baroin, l'alter ego de Nicolas Sarkozy sans les excès. Le ticket Sarkozy-Baroin à l'affiche, ce sera une première.



Mais ce n'est pas tout. Au grand meeting du 9 octobre, on a prévu un show avec vedette américaine. Enfin plutôt franco-colombienne.Ingrid Betancourt, l'ancienne otage des Farc, sera aussi sur scène. Vous voyez le tableau : d'un côté le très modéré Baroin ; de l'autre Betancourt, la figure morale. Avec ça, les sarkozystes espèrent enfin passer la barre des 50%.