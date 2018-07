Ils appellent Nicolas Hulot à "lâcher des ourses dans les Pyrénées"

Un ours brun dans le parc semi-sauvage des Angles dans le Sud-Ouest de la France.

publié le 28/09/2017 à 20:44

"Nicolas, il ne faut rien lâcher... sauf des ourses dans les Pyrénées". L'association Pays de l'ours-Adet a lancé une campagne sur les réseaux sociaux, visant à interpeller le ministre de la Transition écologique au sujet de la cause ursine. Avec le hashtag #DesOursesPourLesPyrénées, les défenseurs de la réintroduction de l'ours dans les montagnes du Sud de la France souhaitent influencer la position de Nicolas Hulot sur le sujet.



À l'heure où le ministre s'est positionné fermement contre le glyphosate, les internautes se sont emparés de cette campagne pour saluer ses engagements, tout en l'incitant à adopter la même attitude vis-à-vis de l'ours des Pyrénées.

"Nicolas Hulot a signé au printemps dernier une demande de lâcher d’ours et a dit qu’il se saisissait du dossier cet été. C’est un ministre qui a des convictions qui ne sont pas cachées, explique Alain Reynes président de l'association Pays de l'ours-Adet interrogé par 20 minutes. Aujourd’hui, il est aux manettes, il faut inciter à faire ce à quoi il croit, sinon, sous son ère on assistera à la disparition des ours à l'Ouest des Pyrénées".

Plus de 200 selfies

Selfies pancartes en main, les internautes ont investi Twitter et Facebook avec le hashtag créé pour l'occasion. Parmi eux : l'ex-ministre de l'Environnement de Lionel Jospin Dominique Voynet. "Message à Nicolas Hulot !" a-t-elle posté sur son compte Facebook le 14 septembre dernier.

Les partisans de la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées s'opposent régulièrement aux éleveurs du massif. Ces derniers accusent les ours d'être responsables des dégâts dans leurs exploitations.