Cela fait deux ans que Béatrice Gallay se démène pour faire rapatrier son fils du Maroc. Thomas Gallay, un ingénieur de 37 ans, y a été condamné en juillet 2016 à quatre ans de prison pour "soutien financier" à des personnes ayant voulu perpétrer des actes terroristes.



Il est accusé d'avoir d'avoir donné 70 euros à un homme qui tentait de se rendre en Syrie. Face à une demande de transfert en France qui n'aboutissait toujours pas, sa mère avait écrit à Emmanuel Macron en mai dernier pour lui demander d'agir.

N'ayant pas de réponse du Président, Béatrice Gallay s'est rendue au Fort de Brégançon (Var), où le président passe ses vacances, avec une pancarte pour l'interpeller. Le chef de l'État l'a reçue hier, le samedi 11 août.

Il m'a dit qu'il allait s'occuper personnellement de ce dossier





"Le transfert de mon fils s'enlise, cela fait des mois qu'il s'éternise sans que j'ai de réponse sur le moment où il pourra être transféré, a confié Béatrice Gallay sur RTL. Étant donné que c'est Monsieur Macron qui est le garant des accords et de la protection des Français, je me suis dit qu'il n'y avait plus que lui à qui je pouvais m'adresser."



"Je suis une citoyenne française qui était dans la détresse, il a entendu ma requête, il m'a écoutée, il a fait son travail. Il m'a dit qu'il allait s'occuper personnellement de ce dossier, le regarder ; je lui fais confiance. [...] J'ai été très agréablement surprise qu'il me reçoive aussi rapidement", souligne la mère de Thomas Gallay.



Et d'ajouter : "J'avais un combat à mener, je l'ai mené, il a abouti et c'est une grande satisfaction même si le rapatriement de mon fils n'est pas encore fait. J'ai mené le combat qu'une mère doit mener, à mon sens, pour aider ses enfants".