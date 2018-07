François Bayrou fait polémique en changeant sa bio sur Twitter

publié le 31/05/2017 à 05:19

Un changement de bio qui n'est pas passé inaperçu...Sur Twitter, François Bayrou a changé sa description ce mardi 30 mai, supprimant la mention "garde des Sceaux" pour la remplacer par "maire de Pau". Une modification qui a fait l'effet d'un pavé dans la mare : cette modification sur le réseau social est-elle l'annonce imminente du retrait du ministre de la Justice ?



À peine nommé, François Bayrou a en effet été mis en examen le 19 mai dernier, visé depuis 2015 par une plainte en diffamation. L'intervention du Premier ministre ce mardi soir a également semé le doute quant à une possible éviction du ministre de la Justice. Sur France 2, Edouard Philippe, s'est notamment exprimé sur le cas de Richard Ferrand, affirmant "qu'un ministre qui sera mis en examen devrait démissionner"...Mais ce ne serait pas cette affaire judiciaire qui est en cause du changement de bio du fondateur du MoDem sur le réseau social mais bel et bien une autre polémique.

Tiens, bizarre : François Bayrou a enlevé "ministre de la Justice" de sa bio twitter, remplacé par "Maire de Pau" pic.twitter.com/8XBGQUoSKI — Frédéric Says (@FredericSays) 30 mai 2017

En effet, dans la nuit du lundi au mardi 30 mai, François Bayrou avait "liké" et retweeté le communiqué de Marielle de Sarnez. Dans cette annonce, la ministre des Affaires européennes dément toute irrégularité concernant une enquête sur des soupçons d'emplois fictifs. Une initiative de François Bayrou destinée à soutenir son ancien bras droit au MoDem et qui a créé la stupéfaction au sein de la magistrature. Venant du ministre de la Justice, ce soutien à Marielle de Sarnez pourrait en effet être interprété comme une forme de pression sur les magistrats chargés d'enquêter.

C'est donc à la suite de cette polémique et non des propos d'Edouard Philippe que François Bayrou a changé sa description sur Twitter. Le cabinet de l'actuel garde des Sceaux a par ailleurs précisé au Parisien que le Twitter en question étant "son compte personnel" et non pas celui du ministre et donc "qu'il n'y a aucune critique concernant la Justice", dans le tweet relayé par François Bayrou.