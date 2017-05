"Quand on est élu, c'est pour s'y consacrer à 100%" selon Daniel Lebègue

publié le 22/05/2017 à 23:34

Daniel Lebègue, président de Transparency, nous confie avoir récemment rencontré le nouveau ministre de la Justice François Bayrou. "Le ministre nous a confirmé l'intention du président de la République et du gouvernement de donner une sorte de priorité à ce projet de loi de moralisation de la vie publique. Il va être inscrit en premier sur l'agenda de la nouvelle Assemblée nationale", explique-t-il.



Selon lui, "il est indispensable de recréer une relation de confiance entre les citoyens, les élus, les institutions". Il rappelle que son organisation avait interpellé l'ensemble des candidats à la dernière élection présidentielle sur 11 recommandations, et qu'Emmanuel Macron a répondu et donné "un accord de principe" sur toutes ces recommandations relatives à la transparence de la vie publique et politique.

Parmi ces mesures, on retrouve notamment le "non-cumul dans le temps des mandats publics. Pas plus de trois mandats", "l'interdiction pour les parlementaires et d'autres élus d'employer et de rémunérer des membres de leur famille" et la question qui se pose de savoir si un élu de la République peut conserver à côté une activité professionnelle privée. "Quand on est élu député, sénateur ou maire d'une grande ville, c'est pour s'y consacrer à 100%", estime-t-il.