Faut-il supprimer les privilèges accordés aux anciens présidents ?

publié le 30/09/2016 à 20:23

François Hollande envisage de modifier les règles et les privilèges accordés aux anciens présidents. Valéry Giscard d’Estaing, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy coûtent chaque année 10,3 millions d’euros à l’État. Cette mesure ne s'appliquera qu'à François Hollande lui-même, ainsi qu'à ses successeurs, sans toucher aux privilèges de ses prédécesseurs.



"Hollande a bien senti que les gens n’aimaient pas ces histoires de privilèges, estime Roland Cayrol. Je crois qu’il attend un moment plus propice pour l’annoncer. On risque de perdre un ancien président de la République, un autre ancien président est en campagne de primaire. Il est normal de supprimer certains privilèges. Peut-être pas tous."

Juan Pedro Quinonero, lui, "ne voit pas de privilèges tellement exagérés. La France a besoin de réformes beaucoup plus importantes. C’est symbolique mais c’est d’une modestie franciscaine." Jean-Luc Mano rappelle que "ce sont des personnalités, il faut les protéger. Ne soyons pas démagogues, ne soyons pas populistes, en disant qu’une fois qu’ils sont partis, ils n’ont droit à plus rien."

On refait le monde avec :

- Roland Cayrol, politologue, directeur du Centre d’études et d’analyses

- Juan Pedro Quinonero, correspondant à Paris du journal ABC

- Jean-Luc Mano, conseiller en communication