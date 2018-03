publié le 30/09/2016 à 19:01

Le Paris Saint-Germain et ses ultras ne s'étaient pas séparés en bons termes mais ils pourraient se retrouver dans une ambiance plus chaleureuse. La Préfecture de Paris (PP) a donné un avis favorable au retour des plus fervents supporteurs parisiens au Parc des Princes. Après une rencontre entre le Collectif Ultras Paris et les dirigeants du club de la capitale qui avait accouché d'un accord entre les deux parties, Nasser Al-Khelaifi s'était rendu à la PP jeudi 29 septembre pour négocier le retour des ultras. Une discussion qui s'est soldée sur une note positive mais sous certaines conditions.



Après la dissolution des associations de supporteurs par le plan Leproux en 2010, les ultras avaient été exclus des tribunes du Parc des Princes. En cause, les violences récurrentes entre les supporteurs des virages Auteuil et Boulogne. Depuis cette décision, le stade sonne creux, au plus grand regret des joueurs et des dirigeants du club qui ne cessent de réclamer des chants et des encouragements descendants des travées du Parc. Nasser Al-Khelaifi, le président parisien, n'avait pas manqué de le rappeler dans les colonnes du Figaro. "Parfois, je trouve que nos fans sont un peu trop calmes." Le boss du PSG espérait réveiller ses supporters mais force est de constater que ses diverses déclarations n'ont pas eu l'effet escompté.

Encore du travail à effectuer mais nous sommes sur la bonne voie ! pic.twitter.com/kR4aGLT4gE — CollectifUltrasParis (@Collectif_U_P) 29 septembre 2016

La finale de Coupe de France PSG-OM comme déclencheur

Depuis le rachat de Paris Saint-Germain par Qatar Sports Investments, les dirigeants cherchent des solutions pour que le Parc des Princes redevienne l'antre bruyante qu'il a été. Seul problème, ils ne voulaient pas, jusqu'à la fin de la saison dernière, compter sur les ultras parisiens. Résultat, les tentatives de mettre en place des "chauffeurs de foule" chargés de pousser le public à encourager et à chanter ont complètement échoué. De même pour les tifos installés dans les tribunes par le club qui ont souvent été moqués et rarement réussis.

Il a donc fallu attendre la finale de la Coupe de France contre l'Olympique de Marseille (victoire 4-2 du PSG) le samedi 21 mai pour que les dirigeants parisiens réagissent. Lors de cette rencontre, quelques ultras étaient présents dans les tribunes et ont poussé leur équipe comme rarement elle l'a été ces dernières années. Une ambiance qu'a appréciée le président du club, qui a décidé de renouer le contact avec eux par le biais du CUP. Les négociations ont duré quelques mois et les ultras ont bénéficié de l'appui de certains joueurs comme Blaise Matuidi pour faire entendre leur parole. Nasser Al-Khelaifi a pris le dossier en main et s'est présenté à la Préfecture de Paris pour convaincre les autorités de laisser revenir les ultras lesquelles ont répondu positivement.



Un retour encadré

Il ne faut pas s'attendre à revoir le Parc des Princes d'antan, bouillonnant et très bruyant. Dans un premier temps, les ultras du CUP abonnés au stade pourront se regrouper du côté de la tribune Auteuil. Un rassemblement qui aura pour but d'entraîner un maximum de supporters dans cette ferveur durant les matchs. Tout ça se fera de manière progressive avec déjà un début contre Bordeaux samedi 1e octobre où 150 ultras devraient se réunir pour un premier essai.



Mais ce retour ne se fera que sous certaines conditions. La Préfecture a fait savoir qu'elle "s'opposera à la poursuite de cette présence" en cas "d'incident constaté". Ils seront donc surveillés de près et aucun écart de conduite ne sera tolérer. Quoi qu'il en soit c'est une main tendue par les autorités que les ultras doivent saisir s'ils ne veulent pas voir leurs espoirs de retour annihilés.