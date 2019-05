publié le 08/05/2019 à 08:11

Le débat a failli virer au combat de boxe entre deux têtes de liste des élections européennes. Mardi 7 mai, François Asselineau et Florian Philippot ont même dû être séparés par un agent de sécurité.



La scène s'est déroulée dans les coulisses de la chaîne Cnews, où avait lieu un débat entre plusieurs personnalités politiques engagées dans ces élections : outre François Asselineau et Florian Philippot, étaient présents Nathalie Arthaud, Jean-Christophe Lagarde, Fabien Roussel et Guillaume Balas.

Mais c'est dans les coulisses que l'incident s'est produit. Alarmé par les éclats de voix provenant d'une loge, un agent de sécurité a dû intervenir pour calmer le président de l'Union populaire républicaine et le fondateur des Patriotes, qui étaient en train de s'invectiver violemment.

Une tension qui remonte à quelques jours, lorsque Florian Philippot a proposé à François Asselineau de faire liste commune moyennant une contribution de 300.000 euros. Manifestement, ce n'était pas une bonne idée.