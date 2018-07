publié le 30/05/2017 à 08:50

"Les médias français et internationaux sont emplis de gestes de notre nouveau président", note Éric Zemmour à propos d'Emmanuel Macron. "Comme les alchimistes transformaient le plomb en or, les journalistes ont été transformés en historiographes du roi. Leur seule mission est désormais de louer et de glorifier le jeune monarque qu’ils se sont donnés", poursuit-il. Le journaliste fait remarquer qu'on "n'a jamais vu un chef d'État manquer un G7 ou G8 ou G20" ("même les plus gaffeurs des présidents américains ou les plus insignifiants des premiers ministres italiens s'en sortent toujours très bien").



Il note que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a inventé ces raouts diplomatiques il y a quarante ans. "Giscard c'était Macron avant Macron, sauf que l'un parle en chuintant et l'autre en zézayant", ajoute-t-il. "On ne discourt plus, on calcule. On ne tranche plus, on coopère. On met en scène le pouvoir dont il ne reste que l’image. Une belle image avec un bel acteur pour un beau film", conclut Éric Zemmour.