C'est l'un des temps fort de la visite de Vladimir Poutine en France. Le chef d'État russe a rencontré le président de la République, Emmanuel Macron, ce lundi 29 mai, au Grand Trianon de Versailles. Une journée très attendue pour le locataire de l'Élysée, qui rencontre son homologue russe pour la première fois, une semaine après sa poignée de main avec Donald Trump.



Les deux hommes avaient donc rendez-vous à Versailles, au Grand Trianon, qui accueille l'exposition "Pierre le Grand, un tsar en France, 1717". 150 œuvres seront exposées, grâce à la collaboration entre le château de Versailles et le musée d'État de l'Ermitage de Saint-Petersbourg.

Du 30 mai au 24 septembre seront commémorés les 300 ans du séjour de l'empereur Pierre 1er de Russie en France. Une visite officielle lors de laquelle le tsar, héritier de la dynastie Romanov, avait rencontré Louis XV, alors âgé de 7 ans. Son père, Louis XIV est décédé deux ans auparavant, laissant à son jeune fils, né en 1710, la couronne de France. Pierre le Grand, fondateur de la Russie moderne et monarque conquérant, est le tsar à qui l'on doit la ville de Saint-Pétersbourg. À l'été 1717, ce dernier loge au Grand Trianon de Versailles pendant deux mois. L'objectif de sa rencontre avec le jeune monarque français était un rapprochement politique et économique de leurs deux empires.



Les relations entre Paris et Moscou étant très froides depuis leur désaccord sur le règlement du conflit syrien, la symbolique de la rencontre entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, 300 ans après Pierre 1er de Russie et Louis XV, est d'autant plus grande.

