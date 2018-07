Emmanuel Macron et Stéphane Le Foll au Salon de l'Agriculture le 3 mars 2016

publié le 30/05/2016 à 11:43

Emmanuel Macron et ses méthodes ne passent pas au sein du gouvernement. Sa dernière sortie en date a fait polémique : interpellé en pleine rue par un opposant à la loi Travail, le ministre lui a répondu : 'Vous n'allez pas me faire peur avec votre tee-shirt' et que 'la meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler'. Ces propos sont intervenus alors que le ministre de l'Économie avait lancé sa "Grande Marche" visant à aller à la rencontre des Français.



Selon le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll, la question du départ du gouvernement d'Emmanuel Macron "va se poser au ministre de l'Économie". Invité de l'émission de France 3, 12-13 Dimanche (à partir de 20:13), ce proche de François Hollande estime qu'"il y a une action gouvernementale dans un moment difficile, où il faut qu'il y ait une cohérence forte. À partir de là, chacun dans ce gouvernement assume la responsabilité de défendre ce qui est fait, ce qui est choisi".

Cependant, Stéphane Le Foll assure qu'il ne souhaite pas voir le locataire de Bercy quitter ses fonctions : "Moi, je souhaite qu'il reste au gouvernement, parce que c'est quelqu'un qui a des qualités (...) mais en même temps la question lui sera posée".