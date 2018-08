publié le 02/08/2018 à 10:01

Pendant les vacances du couple présidentiel, qui commenceront demain, un service de l'Élysée ne chômera pas : celui du courrier. Comment sont triées et traitées les lettres destinées au président ?



Situés dans les écuries de Napoléon III, le Palais de l'Alma, les locaux du service courrier, dirigé par Maxence Den Heijer, accueillent chaque jour un millier de lettres et de mails adressés au président de la République.

Une fois reçus, les courriers sont ouverts par une machine, puis sont "lus et dispatchés dans les casiers" des différents bureaux concernés, explique Manon Iorfida, qui gère la logistique. Qu'ils viennent d'un citoyen lambda ou d'un chef de l'État étranger, tout les courriers et tous les mails, arrivent au même endroit pour être triés et redistribués de la même façon par une soixantaine d'agents.

Des sujets divers et variés

"C'est la période de vacances scolaires, donc nous avons beaucoup d'enfants qui nous écrivent pour nous demander des nouvelles du président, s'il va partir en vacances etc", précise Manon Iorfida. Les sujets sur lesquels écrivent les citoyens au chef de l'État sont divers et variés. Christina Hollande, chargée de la correspondance des particuliers, indique que les Français "ont beaucoup écrit ces derniers mois sur la CSG, la réforme de la SNCF, les 80km/h, etc".



À certaines périodes de l'année, des afflux de courriers peuvent même submerger le service. Lors du 14 juillet par exemple, beaucoup de Français ont écrit à Emmanuel Macron pour demander d'avoir accès au défilé des Champs-Élysées. Les réformes et la politique conduites par le président suscitent également un courrier abondant. Les Français posent des questions et donnent leur avis, surtout lorsqu'ils sont directement concernés. Mais même s'ils contestent la politique menée, le ton est rarement injurieux.

Doit-on attendre une réponse ?

Le service ne répond pas à toutes les lettres. Tout d'abord, celles destinées à Brigitte Macron sont directement traitées par ses deux conseillers. Quant au courrier adressée au président, les deux-tiers concernent des demandes d'emploi ou de logement : ils sont donc renvoyés vers les administrations compétentes. En revanche, Il arrive que le président signe lui-même certains courriers, notamment ceux des enfants.



Pour le reste, les réponses sont préparées au Palais de l'Alma puis envoyées à l'Élysées où elles sont relues et signées par les quatre plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron.

Le courrier permet de prendre le pouls des Français

Le service de courrier de l'Élysée sert de véritable institut de sondage pour le cabinet du président. L'humeur générale des Français y transparaît. Les préoccupations remontent au chef de l'État grâce à un échantillon des lettres les plus représentatives de ce que pensent les citoyens de son action.



De manière générale, les Français parlent de ce qui les touche. Ainsi, après la victoire de la Coupe du Monde du 15 juillet dernier, ils se sont adressés à Emmanuel Macron pour féliciter les Bleus. La mort de Johnny Hallyday a également généré beaucoup de courriers.



"On a une peu l'impression de lire la vie d'une nation sans filtre au quotidien. On a une photographie très précise de ce qui fait réagir les Français à l'instant T, qui est même une évolution de la société française quasiment au jour le jour", explique Maxence Den Heijer.



300.000 courriers depuis le début de son quinquennat : Emmanuel Macron reçoit plus de missives que ses prédécesseurs. À la fin de son mandat, elles seront stockées aux archives nationales, de quoi passionner les historiens.



Pour rappel, envoyer une lettre à l'Élysée est entièrement gratuit : aucun timbre n'est nécessaire.