Argentine : un facteur décide de ne plus distribuer le courrier

publié le 16/01/2018 à 13:35

Pas forcément timbré notre facteur argentin, mais totalement je-m'en-foutiste. Puisque dans le port très touristique de Puerto Madryn, en Patagonie, Manuel Gutteriez, 47 ans, avait décidé de ne plus distribuer le courrier. Il le récupérait certes, chaque matin, à la poste centrale. Mais n'en délivrait qu'une poignée. Préférant rentrer chez lui pour faire la sieste ou regarder la télé...



Neuf années de laissez-aller. Les paquets d'enveloppes étaient stockés dans le salon, 19.000 lettres et cartes postales, invitations à des mariages, avis de décès, factures... Le tout jamais ouvert, jamais distribué...

À croire que Manuel Guttierez avait la phobie du courrier, puisque lui-même n'a jamais ouvert les lettres adressées par sa hiérarchie qui lui demandait des comptes, puis par le tribunal qui le convoquait pour "non distribution et appropriation indue de correspondance". Le juge lui a dit que s'il avait répondu, il aurait sans doute évité la prison. Un an ferme. Le facteur de Puerto Madryn a bien précisé qu'il ne souhaitait recevoir aucune lettre en détention.