publié le 12/09/2018 à 12:16

Le ton de cette rentrée politique est donné. Édouard Philippe s'est exprimé face aux députés de La République En Marche, réunis en séminaire à Tours. Le Premier ministre l'assure, cette année, "c'est une année de bagarres qui s'ouvre, de bagarres politiques et pacifiques, mais de bagarres".



Dans la foulée, le chef du gouvernement rappelle à ses troupes : "Je vous avais dit que ce serait plus difficile que prévu. Il s'agit de réparer un pays qui va mal, de relancer l'Europe, de redonner confiance, de remettre le pays à l'endroit, et, surtout, d'obtenir des résultats visibles".

Au delà de la politique voulue par Emmanuel Macron et des "batailles" entre la majorité et l'opposition, d'autres jeux de coudes ont fait leur apparition : qui sera le candidat pour succéder à François de Rugy à l'Assemblée nationale ? Qui va remplacer Richard Ferrand, assuré d'obtenir le perchoir, à la tête du groupe de députés REM ? Qui sera tête de liste de la majorité aux élections européennes ? Qui sera le candidat de La République En Marche pour les municipales à Paris ?

Autant d'élections qui risquent de favoriser les ambitions personnelles de chaque membre du parti, et donc de provoquer des tensions au sein de la majorité.