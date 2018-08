publié le 31/08/2018 à 09:15

À l'approche de la rentrée, les parents ont beaucoup de question à poser à Jean-Michel Blanquer, qui répond aux questions des auditeurs de RTL ce vendredi 31 août. Céline, une auditrice de Saône-et-Loire, interpelle le ministre de l'Éducation nationale sur l'obligation de rendre l'école dès l'âge de 3 ans. Cette nouveauté doit être applicable dès la rentrée 2019, dans un an. Céline s'inquiète de savoir si cela aura des conséquences sur les allocations.



L'auditrice évoque notamment l'allocation jeune enfant, actuellement valable jusqu'aux 6 ans de l'enfant ainsi que l'aide aux frais de nounou accessible également jusqu'à 6 ans. "Est-ce que cela sera rabaissé aux 3 ans de l'enfant si la scolarisation est obligatoire ?", demande Céline à Jean-Michel Blanquer. "La réponse est non", assure-t-il.

"Non seulement cette mesure n'aboutira pas aux éventuels problèmes que vous venez de mentionner mais, en plus, c'est la mesure sociale par excellence", promet Jean-Michel Blanquer. Aujourd'hui, 97,6% des enfants sont scolarisés dès 3 ans. "Le 3% qui manque, c'est 25.000 enfants par an et c'est précisément sur ces 25.000 que vont se concentrer tous les phénomènes sociaux ou sociétaux de notre temps qui posent d'immenses problèmes", explique-t-il pour justifier cette école obligatoire dès 3 ans.