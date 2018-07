publié le 28/10/2016 à 16:02

Voilà un coup de com' qui n'a pas vraiment eu les effets escomptés... En campagne pour la présidentielle de 2017, Nicolas Dupont-Aignan a publié un message sur son compte Twitter pour prévenir de sa visite qu'il effectuera samedi 29 octobre à la Paris Games Week. À l'occasion de la tenue du grand salon annuel du jeu vidéo qui se tient au Parc des expositions de la porte de Versailles jusqu'au 31 octobre, le président de Debout la France a en effet prévu de rencontrer des joueurs et des professionnels du secteur.



"Bonjour les Gamers, bonjour Twitter ! Je vois enfin à travers vos yeux et j'ai hâte de vous rencontrer demain !", a-t-il ainsi tweeté avec un cliché de lui tout sourire portant un modèle de lunettes de réalité virtuelle. Une photo pour le moins étonnante qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes.

Bonjour les Gamers, bonjour Twitter ! Je vois enfin à travers vos yeux et j'ai hâte de vous rencontrer demain @ParisGamesWeek #PGW ! pic.twitter.com/v5gYXh71RF — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) 28 octobre 2016

Car il n'en fallait pas moins pour que les internautes détournent ce tweet et se demandent ce que Nicolas Dupont-Aignan pouvait bien voir dans ces lunettes. Beaucoup n'ont pas manqué de faire un rapprochement avec la présidentielle, en supposant qu'il s'imaginait déjà à l'Élysée.

Vive la VR pour vivre des choses impossibles IRL ! @dupontaignan @ParisGamesWeek pic.twitter.com/OvocElcqGl — STTZ ¿¿ (@SanTTcheZ) 28 octobre 2016