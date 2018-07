Dominique de Villepin est l'invité de RTL

publié le 30/10/2017 à 06:33

Dominique de Villepin reste un observateur très attentif de la vie politique française et internationale. L'ancien premier ministre, ministre de l'Intérieur et ministre des Affaires étrangères sera interrogé sur la situation actuelle dans l'hexagone et sur les nombreuses crises diplomatiques à l'étranger. Celui qui a soutenu Emmanuel Macron lors de la dernière élection présidentielle donnera certainement son opinion sur les six premiers mois du mandat du nouveau président de la République.



Alors que Les Républicains doivent très bientôt se choisir un nouveau chef, qui devrait selon toute vraisemblance être le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez, qui était l'invité dimanche 29 octobre du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. Il nous donnera son avis sur cette élection annoncée et sur l'avenir d'une formation politique marquée par ses récents échecs électoraux, tout en voulant construire un front suffisamment solide pour incarner l'opposition.

L'ancien ministre des Affaires étrangères reviendra également sur la crise politique et démocratique que traverse l'Espagne à la suite des velléités d'indépendance de la Catalogne. La situation en Syrie et en Irak, où les bastions du groupe État islamique tombent les uns après les autres, et les tensions autour de la Corée du Nord et de la menace nucléaire qu'elle représente seront également abordées.

