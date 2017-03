Pour Dominique de Villepin, François Fillon précipite son camp "vers l’abîme"

et AFP

Alors que les défections se multiplient depuis 48 heures dans le camp de François Fillon, Dominique de Villepin s’alarme face au danger que représente selon lui le maintien de la candidature du vainqueur de la primaire à l’élection présidentielle. "Le candidat ne peut aujourd'hui ni se faire entendre sur ses propositions, ni rassembler autour de son nom. Poursuivre dans cette voie sans issue, c'est prendre l'État, notre foi dans la démocratie et ses compagnons de route, en otages, dénonce l’ancien Premier ministre dans une tribune au Figaro. Aujourd'hui, le candidat de la droite modérée, ma famille politique de toujours, emporte son camp dans une course vers l'abîme".



En conférence de presse mercredi dernier, François Fillon, convoqué devant les juges en vue de sa mise en examen dans l’affaire des emplois présumés fictifs, a attaqué la justice. Une manœuvre qui tend à "fragiliser l'État de droit" selon Dominique de Villepin. "En appeler à la rue contre la magistrature, c'est aussi dangereux qu'irresponsable, estime-t-il. C'est, en un mot, jouer avec les institutions. Crier à la guerre civile, c'est prendre le risque de la faire advenir. Accéder à la présidence dans ces conditions, ce serait mettre son intérêt personnel avant l'avenir de la France".

"L'enjeu, c'est le salut de nos institutions, poursuit l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac. Comment accepter de les dégrader ou de les affaiblir, lorsque les menaces s'amoncellent autour de nous ? Or, au gré des révélations médiatiques et des jeux partisans, nous prenons le risque soit de l'aventure, l'élection de Marine Le Pen à la magistrature suprême, soit d'une présidence diminuée, privée de majorité forte et de crédit. Assez d'indignités !" tonne Dominique de Villepin.

François Fillon, qui s'accroche à sa candidature à l'élection présidentielle en dépit d'une probable mise en examen le 15 mars, doit faire face depuis mercredi à nombre de défections, en particulier de proches d'Alain Juppé, de Bruno Le Maire, mais aussi de Nicolas Sarkozy.