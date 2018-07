"Les échanges étaient simples et directs" entre leaders syndicaux et patronaux, dit François Asselin

publié le 17/07/2018 à 19:25

Emmanuel Macron rencontrait mardi 17 juillet une centaine de chefs d’entreprises. François Asselin, président de Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), était présent et revient sur cette réunion au micro de RTL.



Syndicats et organisations patronales étaient reçus à l'Élysée après les Bleus, champions du monde. "Le président est passé d'un moment festif à une vraie réunion de travail", confie François Asselin. "Les échanges étaient simples, directs et très professionnels. On a pu aborder sur le fond beaucoup de sujets". Selon le patron de la CPME, il y a une nécessité entre les partenaires sociaux, "nous savons tous que le pays a besoin de réformes", juge-t-il. "Et il reste beaucoup de travail à faire, autour de l'Unedic, de la retraite ou encore de la santé au travail..."

Ce rendez-vous avait pour but, pour Emmanuel Macron, de jeter les bases d'un nouveau contrat social, celui du 21e siècle. "Ce qui est très ambitieux", selon François Asselin, qui souhaite que tout le monde travaille sur "ces évolutions" du monde du travail.