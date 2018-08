Un magasin Decathlon épinglé pour sexisme

publié le 25/08/2018 à 14:02

Un internaute se présentant comme directeur d'hôpital à Châteauroux (Indre) a interpellé la marque Decathlon sur Twitter le 22 août après avoir constaté des emplacements de parking réservés aux femmes avec des enfants aux abords du magasin de la même ville. Sur les places en question, deux dessins : l'un représente une silhouette de femme enceinte et l'autre un landau. Ils indiquent respectivement "femmes enceintes" et "femmes et enfants".



"Pour votre information, il n'y a pas que les femmes qui s'occupent des enfants dans la France de 2018. Une place "parents" n'aurait-elle pas été plus adaptée ? L'égalité entre les hommes et les femmes passe par l'évolution des représentations", écrit l'homme à l'origine du message sur le réseau social.

Un community manager de la marque d'articles de sport et de loisirs a répondu le jour-même, donnant raison à l'internaute. "Je vais partager votre message avec le directeur du magasin de Châteauroux", rajoute-t-il.

Bonsoir Clément, vous avez raison, je vais partager votre message avec le directeur du magasin de Châteauroux.

Bonne soirée,

Yann — Decathlon (@Decathlon) 22 août 2018

En novembre 2017, Emmanuel Macron a déclaré l'égalité entre les femmes et les hommes "grande cause du quinquennat". Le président de la République avait alors dit que "notre société entière" était "malade du sexisme".