publié le 03/01/2021 à 15:34

Des "décisions de bureaucrates". Jordan Bardella dénonce la mise en place d'un couvre-feu à partir de 18 heures, dans 15 départements. "À quoi va nous servir ce couvre-feu à 18 heures ? Il faut sortir de l'arbitraire et libérer les Français de cette perfusion, de normes et de règles complètement arbitraires", a indiqué le vice-président du Rassemblement national (vidéo à partir de 15 minutes).

Et d'ajouter : "La seule chose que cela va engendrer, c'est le risque de l'effet contraire. Au lieu que les gens aillent faire leurs courses en sortant du travail à 18h30 ou à 19 heures, ils iront soit le midi ou le samedi matin".

L'eurodéputé a aussi critiqué la fermeture des lieux culturels et des restaurants. "Il faut rouvrir les cinémas et les théâtres. Il n'y a pas de raison que vous puissiez vous massez dans des rames de métro et des grandes surfaces et que vous ne puissiez pas aller au cinéma (...) ", dénonce-t-il dans Le Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI.