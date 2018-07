publié le 10/07/2018 à 07:03

Au lendemain du discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès à Versailles, Christophe Castaner reviendra sur la prestation attendue du chef de l'État. À l'issue de la prise de parole du président de la République devant les parlementaires, le secrétaire d'État et patron de la République en marche a salué "1 an d'engagement et de promesses tenues" et rappelé un cap fixé sur "une économie forte, une société s’attaquant aux inégalités à la racine, une priorité mise sur l’éducation, le travail comme facteur d’émancipation, la construction de l'État-providence du 21ème siècle, une Europe forte et ambitieuse".



À moins d'un an de l'échéance, il évoquera également les prochaines élections européennes. Alors que le suspense demeure sur l'identité de celui ou de celle qui mènera la liste de la majorité présidentielle, il avait reconnu au début du mois de juillet sur Franceinfo qu'il prendrait "toutes [ses] responsabilités" et qu'il pourrait "éventuellement" être candidat". Il s'est d'ailleurs rendu, et va se rendre, dans plusieurs pays européens afin de prendre contact avec les mouvement "progressistes" chez certains de nos voisins.

Concernant les élections municipales de 2020, le patron de la majorité a répété récemment qu'il était favorable à des alliances avec certains candidats LR et de poursuivre ainsi le "dépassement politique" prôné par Emmanuel Macron. "À La République en marche nous ne sommes pas un mouvement classique qui considère que tous ceux qui sont en place sont nuls et que nous, parce qu’on arrive, on est meilleurs", avait-il déclaré à la chaîne Public Sénat au début du mois de juin.

