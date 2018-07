publié le 28/10/2016 à 12:05

La courbe du chômage a baissé de manière spectaculaire. À l'Élysée et au gouvernement, on vante ces chiffres plus vus depuis 20 ans, mais cela ne suffit pas à persuader les Français. Ils sont 82% à ne pas croire en cette inversion providentielle de la courbe qui conditionne la candidature de François Hollande. De toute manière, cela ne change pas grand-chose, puisque même s'ils y croyaient, les trois-quarts d'entre eux ne seraient toujours pas convaincus par le bilan du président sortant.



Le sondage Odoxa publié vendredi 28 octobre conforte le constat d'une précédente étude qui ne comptait que 4% des Français satisfaits par l'action de François Hollande. Le locataire de l'Élysée compte de moins en moins de soutiens, à l'inverse d'Alain Juppé et Emmanuel Macron qui arrivent en tête des personnalités qui, selon les personnes interrogées, feraient "plutôt mieux" que l'actuel chef de l'État en ce qui concerne le chômage.

Seulement 17% des Français pensent que Hollande atteindra son objectif

Aujourd'hui, seuls 17% des Français pensent que la baisse du nombre de chômeurs enregistrée en septembre "annonce l'inversion de la courbe du chômage promise depuis longtemps par François Hollande". Si 93% des proches de la droite ne s'attendent pas à l'inversion de la courbe, c'est aussi le cas de 61% des sympathisants de gauche, selon l'enquête réalisée pour France Info.

Par ailleurs, "si le chômage venait à baisser régulièrement au cours des mois à venir", cela n'inciterait pas 77% des personnes interrogées à améliorer leur jugement à l'égard de François Hollande, contre 23% d'un avis contraire. Sur cette question toutefois, une majorité de sympathisants de gauche (54%) aurait une meilleure image du président de la République, contre 7% seulement des proches de la droite.



D'après l'étude, d'autres feraient "plutôt mieux" que François Hollande pour faire baisser le chômage. Alain Juppé arrive en tête de ces personnalités, avec 35% de réponses positives, mais pour 17% il ferait "plutôt moins bien" et pour 47% "ni mieux ni moins bien". L'ex-Premier ministre devance Emmanuel Macron (31% "plutôt mieux", 19% "plutôt moins bien"), Marine Le Pen (25% "plutôt mieux", 37% "plutôt moins bien") et Nicolas Sarkozy (21% "plutôt mieux", 33% "plutôt moins bien").



L'enquête a été réalisée en ligne les 26 et 27 octobre auprès de 983 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4% à 3,1%.