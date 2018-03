et Ryad Ouslimani

publié le 28/10/2016 à 07:58

Le ministre de l'Économie et des finances était sur RTL afin de commenter les chiffres de la croissance publiés par l'Insee ce vendredi 28 octobre. Mais le proche du chef de l'État a aussi donné un avis tranché concernant une possible candidature de François Hollande à l'élection présidentielle de 2017. "François Hollande est le mieux à même de rassembler la gauche", a indiqué Michel Sapin.



Il est "le mieux à même de permettre à la gauche d'être présente au deuxième tour de l'élection présidentielle", a même assuré le ministre. "S'il rassemble la gauche, il ne perdra pas la primaire, s'il rassemble la gauche il sera présent au deuxième tour. Le candidat de la gauche doit être le plus rassembleur", a insisté Michel Sapin.

Quant à la possibilité de voir Manuel Valls être une alternative, Michel Sapin a botté en touche en affirmant qu'"au-delà des personnes" il était "fier d'une gauche qui a géré la France". "Je suis fier d'une gauche qui a fait face à des problèmes extrêmement lourds", a-t-il martelé.