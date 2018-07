publié le 28/03/2018 à 15:27

Priorité aux "cœurs de ville". Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires, a dévoilé à Châtellerault (Vienne), mardi 27 mars, le nom des 222 communes de taille moyenne qui bénéficieront de son plan de revitalisation des centres-villes. Cinq milliards d'euros vont être injectés sur cinq ans pour ramener notamment des habitants et des commerces dans les cœurs de ville désertés.



Sur les 5 milliards d'euros mobilisés, 1 milliard proviendra "de la Caisse des dépôts en fonds propres, 700.000 euros en prêts, 1,5 milliard d'euros d'Action Logement et 1,2 milliard d'euros de l'ANAH", l'Agence nationale de l'habitat.

"Aucun gouvernement - depuis l'ère Valéry Giscard d'Estaing - n'avait fait de plan spécifique pour ces villes." "Ce plan va donner un nouveau souffle à nos villes", se réjouit Caroline Cayeux. Nos pôles de centralité irriguent les communes rurales, c'est du gagnant-gagnant."

1. Quelles sont les villes moyennes retenues ?

Figurent notamment dans ce plan les communes de Douai, Voiron (Isère), Lorient, Troyes, Colmar, Limoges, Mont-de-Marsan, Avignon, Perpignan ou encore Beauvais, dont est maire Caroline Cayeux (Les Républicains). Contactée par RTL.fr, la présidente de l'association d'élus Villes de France souligne d'abord le caractère inédit de ce programme.



Les villes moyennes, principalement de 30 à 50.000 habitants - l'échelle a été élargie de 15.000 à 100.000 habitants pour le plan - concentrent 23% de la population et 26% de l'emploi, tout en étant confrontées à d'importantes difficultés sociales. Nombre d'entre elles comptent de nombreux locaux commerciaux vacants et voient leur centre se vider après 19h.



Découvrez la carte des 222 villes du plan #ActionCoeurdeVille ¿¿ pic.twitter.com/V0JDnHWfLv — CGET (@CGET_gouv) 27 mars 2018

2. 5 milliards d'euros, pour quoi faire ?

Dans le détail, le programme vise notamment à acquérir et réhabiliter des logements, améliorer leur performance énergétique, "développer une nouvelle offre commerciale en centre-ville et rééquilibrer les conditions d'implantation avec la périphérie", a expliqué Jacques Mézard, mardi 27 mars. "Action cœurs de ville" entend également "accompagner les commerçants dans la transition numérique" et simplifier leurs démarches d'implantation en centre-ville.



Les premières mesures visent "plus globalement à améliorer les conditions de vie des habitants et conforter le rôle de ces villes comme moteur de développement du territoire à une échelle régionale, en complément des métropoles".



Les projets des communes seront validés dans trois mois. Les premières réalisations, elles, débuteront dans 18 mois. Les maires feront le bilan à la fin du quinquennat.

3. Qu'est-ce que ça va changer pour Beauvais ?

Concrètement, ce plan permettra à la Ville de Beauvais de "requalifier une rue donnant accès à un centre commercial de centre-ville", note Caroline Cayeux. La maire Les Républicains espère aussi "recruter un manager de centre-ville", a-t-elle ajouté sur France Inter.

4. Comment le centre-ville d'Haguenau résiste aux commerces périphériques ?

Depuis des années, les commerçants des centres-villes souffrent de la concurrence des grandes zones installées en périphérie.



Le constat se mesure en termes de vacance commerciale, qui équivaut au pourcentage des commerces fermés. France Culture explique qu'"à 5% on est dans le frottement conjoncturel. Au-dessus, il y a un problème." Le rapport note que le taux de vacance moyen (établi sur un panel de 190 villes en France) est passé de 6,1% en 2001 à 10,4% en 2015. Cette même année, 55% des communes analysées ont un taux supérieur à 10%, contre seulement 27% dans les grandes villes.



À Haguenau (Bas-Rhin), les commerçants ont développé une stratégie de fidélisation de la clientèle, comme ils le racontent à RTL. Pour les aider, la mairie a opté pour un stationnement à barrière payant à partir de la première heure. L'objectif : permettre aux clients des commerces du centre-ville de trouver une place de parking plus facilement.

> Comment le centre-ville d'Haguenau résiste aux commerces périphériques ? Crédit Image : © Julien KNAUB / SIPA PRESS | Crédit Média : Yannick Olland | Durée : 01:12 | Date : 28/03/2018