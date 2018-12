publié le 13/09/2018 à 07:15

Figure montante des Républicains (LR), Bruno Retailleau n'hésite pas à faire la leçon à sa famille politique. Le président du groupe LR au Sénat les a en effet appelés, samedi 1er septembre, à "cesser les oppositions stériles" et "tendre la main" à ceux qui se sont tournés vers Emmanuel Macron. "La droite est plurielle, mais elle dessine un tout et c'est uniquement lorsqu'elle assume la totalité de son être qu'elle s'élève à la hauteur des enjeux", a déclaré l'élu de Vendée.



Bruno Retailleau appelle également la droite à se ressaisir d'ici l'échéance des Européennes. Selon lui, elle n'est pas encore "suffisamment crédible" pour apparaître comme "la vraie alternative" face à un Emmanuel Macron. "Cette rentrée marque la chute, en tout cas le dévoilement de l'illusion macronienne", mais "la droite n'en profite pas", a-t-il déclaré.

Plaidant pour une "liberté enracinée", Bruno Retailleau entend "porter une politique de civilisation" pour lutter contre les "deux angoisses des Français" : le "déclassement économique" et le "dépossèdement culturel". "La liberté et l'identité, pour ne pas couper la droite en deux, et ne pas se couper des Français qui veulent des deux", a-t-il expliqué.



