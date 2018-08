publié le 26/08/2018 à 15:33

La rentrée démarre sur les chapeaux de roue pour le gouvernement. Édouard Philippe a dévoilé les arbitrages rendus pour le budget 2019. Ainsi, trois prestations sociales vont être impactées. Dans un entretien au Journal du Dimanche, le Premier ministre a expliqué qu'il y aurait un décrochage de l'indexation des prestations sociales sur l'inflation.



Ce sera le cas pour l'aide personnalisée au logement, les allocations familiales, les pensions de retraite. Elles "progresseront de façon plus modérée, de 0,3 % par an en 2019 et en 2020 ", a indique Édouard Philippe. C'est nettement moins que l'inflation, qui a accéléré et s'élevait en juillet à 2,3% sur un an. Autre annonce : "La prévision de croissance sur laquelle nous bâtirons ce budget sera de 1,7%", a précisé le premier ministre. Jusqu'à présent, le gouvernement tablait sur 1,9%.

C'est donc avec ces chantiers lancés que Bruno Le Maire va devoir composer pour sa rentrée. Déjà impactés par la hausse de la CSG, les retraités vont une nouvelle fois être mis à contribution. L’année prochaine, les pensions de retraite progresseront seulement de 0,3%. Cela devrait entraîner une baisse du pouvoir d’achat.

Bruno Le Maire est l'invité de RTL. Le ministre de l'Économie répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux, ce lundi 27 août, à partir de 7h45.