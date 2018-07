Brigitte Macron, en toute intimité

publié le 28/06/2018 à 09:48

Les quelques mots adressés à Brigitte Macron sonnent comme une déclaration d'amour. "Depuis notre premier regard, au mois de janvier 2017, je ne t'ai plus quittée", écrit Gaël Tchakaloff, écrivain et journaliste, à la Première dame, dans une lettre publiée par notre partenaire Le Point.



Intitulé Infiltrée en macronie #1 : Brigitte chérie, ce courrier dresse un portrait intime de Brigitte Macron. "Sauvage et policée, cette femme-là fait le grand écart entre légèreté et profondeur, féminité et masculinité, conquête de l'Ouest et dîners chez les grands de ce monde", écrit Gaël Tchakaloff, qualifiant même Brigitte Macron de "Jean d'Ormesson, déguisé en femme fatale".

L'écrivaine n'oublie pas de citer les quelques péchés mignons de la Première dame. On y apprend par exemple qu'elle voue une addiction aux restaurants Courtepaille, et qu'il n'est pas rare de la croiser à La Fontaine de Mars, un établissement du 7e arrondissement de la capitale.

