publié le 13/06/2018 à 14:30

Rarement une première dame aura autant suscité l'intérêt. Qu'on le veuille ou non, Brigitte Macron fascine. Son histoire d'amour avec l'actuel président de la République, rencontré alors qu'il était son élève au lycée de la Providence d'Amiens, ne cessera jamais de faire parler. La différence d'âge, de personnalités, de statuts... Voilà autant d'éléments pour nourrir la légende et les bavardages dont la République française sait si bien s’accommoder.



Pour découvrir la femme qui accompagne Emmanuel Macron, France 3 propose ce mercredi 13 juin 2018 à 21h un documentaire entièrement centré sur cette professeure de français née Brigitte Marie-Claude Trogneux, fille de chocolatiers amiénois de talent. Paroles d'anciens élèves, de proches, de membres de sa famille, Brigitte Macron, un roman français, brosse un portrait riche et intime signé Virginie Linhart.

Brigitte Macron ne s'y exprime par directement, nos confrères de TéléStar confirment simplement qu'une rencontre a eu lieu et que certaines photos exclusives ont été confiées à la réalisatrice. Des amies comme Pascale Bourdel, Catherine Debry ou encore sa fille Tiphaine Auzière ont, quant à elles, pris la parole face caméra.

Leur couple intrigue autant qu’il fascine... France 3 s'intéresse au parcours et à la personnalité de la femme du président de la République.



« Brigitte Macron, un roman français », mercredi à 20h55 pic.twitter.com/qv6GleEk6F — France 3 (@France3tv) 11 juin 2018