Aux Antilles, "Macron a changé de comportement et de style", selon Mazerolle

publié le 30/09/2018 à 20:19

Une réponse aux critiques sur son arrogance ? Pendant son séjour aux Antilles, le président de la République Emmanuel Macron "a changé de comportement et de style, c'était flagrant", estime ce dimanche 30 septembre Olivier Mazerolle.



"Il n'a rembarré personne, il a pris le temps d'écouter, de s'informer, il a argumenté en souriant. Ce changement de style était facilité par la situation aux Antilles. Il y a beaucoup de problèmes concrets à régler dans ces îles, il les a traités en prenant des décisions comme par exemple sur le scandale sanitaire du chlordécone."

Cette empathie et cette compréhension pourraient profiter au chef de l'État, auquel les récents sondages attribuent une popularité en berne. "S'il change vraiment son comportement, le débat portera à nouveau sur sa politique, et comme lors de la présidentielle Emmanuel Macron pourrait alors espérer retrouver l'appui de ceux pour qui la volonté de changement et la plus forte, quand bien même ils ne seraient pas d'accord sur chaque mesure prise séparément".

