et AFP

publié le 25/07/2016 à 22:19

Panser les plaies et assurer un suivi psychologique dans toute la France. Des comités de suivi de victimes d'attentats vont être créés partout sur le territoire pour faciliter les prises en charge, a annoncé lundi Juliette Méadel, secrétaire d'Etat chargée de l'Aide aux victimes. La ministre a présidé lundi à Nice le premier "comité départemental du suivi des victimes de l'attentat de Nice", destiné à faciliter par exemple la prise en charge des soins par la Sécurité sociale ou encore l'accès aux allocations familiales et à des aides juridiques.



Elle souhaite que de tels comités soient installés dans tous les départements de France, après la publication vendredi d'un décret. Ces comités aideront les victimes de l'attentat de Nice, mais aussi celles d'éventuelles autres attaques terroristes ou d'accidents collectifs graves dans les transports. "L'idée est de permettre à toutes les victimes, où qu'elles soient en France, de pouvoir bénéficier d'un suivi et d'une aide", a-t-elle commenté.

47 personnes encore hospitalisées après l'attentat du 14 juillet

La secrétaire d'État recense 35 associations dans toute la France qui vont aider les victimes spécifiques de l'attentat de Nice, qui a fait 428 blessés et 84 morts sur la Promenade des Anglais. "Quarante-sept personnes sont encore hospitalisées après l'attentat du 14 juillet, dont onze personnes au pronostic vital encore engagé", a précisé au passage Mme Méadal. Après l'attentat de Nice, la Cellule interministérielle d'aide aux victimes (CIAV) avait été déclenchée à Paris. Environ 750 personnes, dont de nombreux volontaires, se sont relayées depuis le 14 juillet pour répondre à 17.500 appels téléphoniques et 2.000 mails.

Les appels étant dorénavant moins nombreux, Juliette Méadel a annoncé lundi que le numéro d'urgence (01-43-17-56-46) serait basculé le 1er août vers le numéro unique pour toutes les victimes (08-842-846-37) ouvert toute l'année.