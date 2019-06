publié le 19/06/2019 à 10:01

Critiquée par de nombreux syndicats, dont la CFDT dirigée par Laurent Berger, la réforme de l'assurance chômage annoncée par Édouard Philippe ce mardi 18 juin fait débat. Le numéro un de la CFDT, s’est dit profondément "en colère" contre cette réforme qu'il juge à la fois injuste et non bénéfique pour les demandeurs d’emploi qui "vont tous perdre en indemnisation".



Le numéro un de la CFDT estime amèrement que les chômeurs ont "perdu la partie" et pense que "cette réforme va coller aux baskets du gouvernement pendant un moment". Après la mobilisation du mouvement des "gilets jaunes", Laurent Berger affirme que la société s'est "hystérisée" depuis novembre dernier et a "vécu des moments très difficiles".

Il craint également que les personnes qui subissent la précarité, le chômage, qui ont du mal à retrouver du travail et qui vont voir leurs indemnisations baisser constatent "qu'il y a d'un côté les sachants et d'un autres les subissants".