Il faut reconnaître que le quinquennat commence plutôt mal entre Jean-Christophe Lagarde et Emmanuel Macron. Si le président de l’UDI a rejoint le groupe des Républicains constructifs à l’Assemblée nationale, les premiers pas du Président et de sa majorité ne sont pas vraiment du goût député centriste de Seine-Saint-Denis. Après avoir annoncé qu’il snoberait la réunion du Parlement en Congrès le 3 juillet prochain, le président de l’UDI a également annoncé le dépôt d'un recours devant le Conseil constitutionnel "pour contester l'élection des vice-présidents" de l'Assemblée, rapporte La Chaîne Parlementaire.



En effet tous les postes clefs de l’Assemblée nationale ont été raflés par des représentants de la majorité présidentielle, des formations prêtes à collaborer avec cette dernière. Ainsi face à deux questeurs REM, Florian Bachelier et Laurianne Rossi, le troisième poste qui devait échoir à l’opposition à finalement été ravi par Thierry Solère, figure de proue des Républicains constructifs, au détriment d’Éric Ciotti (LR).

Six commissions pour La République En Marche

Les représentants de La République En Marche se sont logiquement taillés la part du lion à la tête des commissions avec député Roland Lescure (Français d'Amérique du Nord), ancien vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, à la tête la commission des Affaires économiques, Jean-Jacques Bridey (Val-de-Marne) à celle de la Défense, Yaël Braun-Pivet (Yvelines) à la commission des Lois, l’écologiste Barbara Pompili (Somme) au Développement durable, Bruno Studer (Bas-Rhin) à la commission de l'Éducation et des Affaires culturelles, tandis que la commission des Affaires sociales revient Brigitte Bourguignon (Pas-de-Calais), pressentie un temps pour le perchoir.

L’ex-ministre MoDem Marielle de Sarnez a quant à elle pris la tête de la Commission des Affaires étrangères. Éric Woerth, ancien ministre du Budget, a finalement été élu à la tête de la Commission des finances. Le député de l'Oise a battu Charles de Courson après trois tours de scrutin.