Anne Hidalgo se prend pour "la reine du monde", selon un journaliste

"Ce livre n'est pas un réquisitoire contre Anne Hidaldgo mais plutôt une enquête de faits accumulés". Voilà comment Airy Routier, journaliste et enquêteur, présente le livre dont il est coauteur. L'imprimé s'intitule Notre Drame de Paris, l'enquête qui lui fait peur et sort ce lundi 28 août. Dans cet écrit, "lui" désigne la maire de Paris, Anne Hidalgo. Une maire qui, selon les auteurs, rend le quotidien des habitants de Paris et de sa région invivable.



Dans ses 240 pages, l'œuvre revient donc sur les réformes et combats menés par Anne Hidalgo et dresse un bilan à mi-mandat de l'élu de Paris. Selon Airy Routier, la gestion économique de l'élue est inquiétante et explique l'explosion de la dette de la ville de Paris ces dernières années. "Ceci est dû à une gestion à l'ancienne. La gestion socialiste des années 80 selon laquelle on dépense et on attend que le successeur renfloue les caisses", s'insurge Airy Routier. Selon ce dernier, "on dépense 4 millions de plus de ce que l'on gagne chaque année". "On est passé de 1 à 5,5 milliards de dettes. On est au-delà de tout ce qui est raisonnable. Il y a une folie de subventions, c'est du clientélisme !" continue Airy Routier.

De sa politique du logement à son combat contre les voitures, plusieurs initiatives mises en place par la membre du PS sont décriées par Airy Routier Nadia Lebrun, tous deux journalistes. Ces derniers reviennent notamment sur sa volonté de réduire la place de la voiture à Paris. Pour ce faire, la maire aurait eu recours "à des bouchons artificiels" selon Airy Routier. Un moyen qui aurait été utilisé pour faire face aux voitures polluantes. "Il y a une sorte de pathologie anti-voitures qui est incroyable", confie le journaliste.

La relation Hidalgo-Macron

Airy Routier aurait tenté de rencontrer la maire de Paris afin de discuter de ces diverses réformes critiquées. En vain selon le journaliste qui explique que "la maire de Paris ne reçoit pas comme ça". "C'est bien plus compliqué qu'avec un chef d'état étranger. Anne Hidalgo, c'est la reine du monde. Vous savez qu'elle se présente comme à la tête d'un groupe de villes qui fait 650 millions d'habitants. Poutine n'a qu'à se tenir. On est entré dans un vrai délire", proteste-t-il.



Enfin, c'est la relation entre l'élue parisienne et le chef de l'État Emmanuel Macron qui fait l'objet de critiques relatées dans cet ouvrage. "Anne Hidalgo a un sens politique particulier. Elle n'a pas arrêté de le dénigrer, elle a poussé Vincent Peillon et là maintenant,elle est obligée de faire avec", note Airy Routier.