publié le 31/01/2017 à 13:22

L'enquête sur les soupçons d'emploi fictif de Penelope Fillon comme attachée parlementaire porte sur une période plus longue que celle révélée par le Canard enchaîné la semaine dernière. D'après nos informations, l'épouse de François Fillon a été rémunérée comme sa collaboratrice à l'Assemblée nationale jusqu'en novembre 2013, et non jusqu'à fin 2012, comme l'indiquait l'hebdomadaire satirique.



Une fin de contrat qui intervient donc un mois après la promulgation de la Loi sur la transparence de la vie publique, votée en octobre 2013 à la suite de l'affaire Jérôme Cahuzac. Cette loi oblige les députés à remplir une déclaration d'intérêts où figurent leurs revenus, leurs collaborateurs et les revenus de leur conjoint. François Fillon a transmis sa déclaration en janvier 2014 à la Haute autorité sur la transparence de la vie publique, sans qu'y figure la fonction d'attachée parlementaire de son épouse, qui avait alors quitté ses fonctions. La déclaration ne concerne en effet que la situation du député au moment de son émission et non les années écoulées.