INVITÉ RTL - Antonin Lévy, l'avocat de François Fillon, s'est expliqué sur les auditions du couple Fillon auprès des enquêteurs.

par Yves Calvi publié le 31/01/2017 à 08:29

Pendant près de cinq heures, Penelope et François Fillon ont été entendus lundi 30 janvier, séparément, à Versailles. Les auditions ont eu lieu entre 15h20 et 21 heures selon des proches du couple, devant des policiers de l'office central de lutte contre la corruption et les infractions financières (OCLCIFF).



Ils ont été interrogés sous le statut de témoins dans l'enquête sur des soupçons d'emploi fictifs

concernant Penelope Fillon, en tant qu'assistante parlementaire de son mari et collaboratrice de La revue des deux mondes. "Tous deux ont pu apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité afin d’établir le travail réalisé par madame Fillon", a expliqué dans un communiqué le service de presse de François Fillon, à l'issue des auditions.



"Ils ont apporté la chose la plus importante, leur témoignage", indique au micro d'RTL l'avocat de François Fillon, Antonin Lévy. "Les enquêteurs ont jaugé leur crédibilité. Quand l'audition est longue, cela prouve que vous avez des choses à dire, que vous êtes capable d'apporter des explications longues et convaincantes sur la réalité du travail", poursuit Antonin Lévy.



Lors de leur passage devant les enquêteurs, les époux Fillon "sont arrivés avec des documents et d'autres seront encore remis dans les jours à venir. Nous avons également fourni le nom de personnes qui pourront être entendues pour que l'enquête avance", indique l'avocat de François Fillon.