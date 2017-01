Dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs de Penelope Fillon, et après l'audition du couple lundi 30 janvier, des perquisitions sont en cours à l'Assemblée nationale.

Crédit : BERTRAND GUAY / AFP L'hémicycle de l'Assemblée nationale (illustration).

par Claire Gaveau publié le 31/01/2017 à 12:26

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

L'enquête se poursuit après les auditions de Penelope et François Fillon lundi 30 janvier. Au lendemain de cette journée, qui aurait permis au couple d'apporter "des éléments utiles", les enquêteurs se sont rendus à l'Assemblée nationale afin de mener une perquisition. Selon les informations de différents médias, confirmées par RTL, les enquêteurs sont sur place pour se faire remettre certains documents dans le cadre des investigations sur l'emploi présumé fictif de Penelope Fillon en tant qu'assistante parlementaire de son mari entre 1998 et 2007 et de 2012 à 2013.



Selon les informations de Reuters, cette perquisition n'avait pas lieu dans le bureau de François Fillon mais vraisemblablement dans une annexe de l'Assemblée nationale où sont situés les services administratifs. France Inter précise ainsi que les enquêteurs cherchent notamment "les contrats de travail de Penelope Fillon".