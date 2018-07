Patrick et Isabelle Balkany

Dans la famille Balkany, c'est désormais le fils qui se retrouve face à la justice. Alexandre, fils du couple connu de Levallois-Perret a été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Dans le cadre de l'enquête sur les villas que ses parents sont soupçonnés d'avoir caché au fisc, le juge d'instruction a ordonné à Alexandre Balkany de remettre son passeport après le non-paiement de sa caution.



Le jeune homme âgé de 36 ans est soupçonné d'avoir aidé ses parents à dissimuler au fisc la possession d'un riad à Marrakech au Maroc. Il lui est notamment reproché d'avoir signé deux contrats de baux fictifs en 2011 et en 2014 avec une société immobilière ayant acquis la villa en 2010 pour plus de 5.8 millions d'euros. La caution avait été ordonnée lors de la mise en examen le 4 mai et la chambre de l'instruction l'a confirmée le 30 juin. Le fils du maire LR de Levallois-Perret s'est pourvu en cassation.

Un "bail fictif" pour couvrir ses parents

Depuis 2013, les juges financiers enquêtent sur le patrimoine du couple Balkany. Isabelle et Patrick Balkany ont également tous les deux été mis en examen car ils sont soupçonnés d'avoir caché au fisc cette propriété de Marrakech, désormais saisie, mais également une autre villa dans les Antilles françaises, estimée à 3 millions d'euros. Le prix de vente de cette dernière a été confisqué par la justice. Les juges s'interrogent sur la provenance de ces fonds et ont déjà ordonné la confiscation du passeport de Patrick Balkany dans le cadre de cette enquête.