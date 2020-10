Météo France place le Morbihan en vigilance rouge aux vents violents

publié le 01/10/2020 à 16:11

Peu avant l'arrivée de la tempête Alex sur l'ouest de la France, le Morbihan a été placé en vigilance rouge vent violent par Météo France ce jeudi 1er octobre. Le département est également placé en vigilance orange pluie-inondation.

Dans le Morbihan, Météo-France dit s'attendre à des "rafales entre 130 et 150 km/h, voire plus en pointe ponctuellement, sur le sud du département essentiellement". C'est la 7e fois qu'une vigilance rouge "vent violent" est déclenchée depuis la mise en place du dispositif de vigilances en octobre 2001.

Sur l'Ouest de la France, sont également placés en vigilance orange : le Finistère (pluie-inondation et crue), les Côtes-d'Armor (pluie-inondation et vent violent), l'Ille-et-Vilaine (vent violent) et la Loire-Atlantique (vent violent).

Quatre départements du Sud-Est sont également visés par une vigilance orange orages et pluie-inondation. Il s'agit des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes et du Var.

Météo France le 1er octobre 2020 Crédit : Météo France