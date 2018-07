Sécheresse : des situations de vigilance dans certaines régions

publié le 26/04/2017 à 08:38

Nord, Bretagne, Isère... La pluie est attendue avec impatience dans les régions concernées par les risques de sécheresse. Faute de précipitations ces derniers mois, il manque de l'eau en profondeur dans les sols. "Concernant la situation des eaux souterraines en France, on est, au 1er avril, à une situation qui est hétérogène, liée aux précipitations entre septembre et mars. Elles ont été réparties de manière inégale et déficitaire par rapport aux années précédentes", constate Nathalie Dorfliger, hydrogéologue et directrice "eau environnement" du Bureau de recherches géologiques et minières.



Les premières conséquences se font déjà sentir. "Cela a entraîné des situations de vigilance voire d'arrêtés concernant l'utilisation des eaux, mais pas des eaux souterraines, sur quelques départements, en particulier en Bretagne", indique l'hydrogéologue.

Tous les professionnels de la terre attendent de l'eau. Mais la situation n'est pas encore complètement dramatique. Des premières pluies ont arrosé les sols. "Les précipitations aux mois d'avril et mai vont être utilisées par la végétation ou au niveau du sol, mais elles ne vont plus être utilisées pour recharger les eaux souterraines, souligne Nathalie Dorfliger. Ces recharges se font avec les précipitations hivernales entre octobre et mars, avril. Les précipitations actuelles vont être utiles pour les plantes en premier lieu."