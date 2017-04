Sécheresse : quelles sont les régions les plus touchées ?

et Loïc Farge

publié le 20/04/2017 à 07:10

Il a moins plu que d'habitude, surtout dans la moitié nord de la France. Les niveaux sont bas. En principe, c'est l'hiver que les nappes se rechargent. Certaines régions s'en sortent bien. C'est le cas de la vallée du Rhône, de la Provence, des Vosges, du Jura et des Pyrénées. Là, les niveaux des réserves souterraines sont plutôt bons. En revanche, il va y avoir un manque dans la plaine d'Alsace (grande région agricole), dans une partie de l'Île-de-France.



C'est le cas aussi en Bretagne, où des arrêtés de restrictions d'eau ont été pris des le mois de décembre. Les précipitations ont été nettement inférieures aux "normales" saisonnières autour de Rennes et de Pontivy. En Ille-et-Vilaine, le préfet s'inquiète des risques d'incendie. Il a d'ailleurs interdit les barbecues et les feux près des massifs.

Été compliqué en vue

Dans d'autres régions, plusieurs départements sont touchés par des restrictions d'eau : la Charente, l'Eure et le Maine-et-Loire. Mercredi 19 avril, l'Isère a été placé en vigilance sécheresse. Dans la Marne, la situation est particulièrement préoccupante selon météo France.



Même s'il devait pleuvoir dans les prochaines semaines, ça ne servirait plus à grand chose. C'est vraiment l'hiver que les réserves se font. En ce moment, la nature explose. Les arbres et les plantes captent l'eau de pluie qui tombe. Elle n'a pas le temps d'aller dans le sol. L'été risque d'être compliqué, surtout pour les agriculteurs qui n'avaient pas besoin de ça.