Météo : une vague de chaleur attendue dans le sud-ouest dès ce dimanche

Après les violents orages qui ont frappé une partie de la France, Météo-France annonce le retour d'une vague de chaleur dès ce dimanche 11 septembre et jusqu'à lundi 12 septembre. Sous l’influence d’un système dépressionnaire au large du Portugal, les températures pourraient atteindre 35°C lundi dans l'ouest de l'Occitanie.

L’ensemble du pays connaîtra des températures très élevées pour une mi-septembre, avec la barre des 30 °C largement atteinte ou dépassée sur les deux tiers sud du pays. Cette vague de chaleur, de courte durée, devrait se conclure mardi avec des orages.

Outre la vague de chaleur, la Chaîne météo évoque une tempête de sable du Sahara qui devrait remonter vers l'Hexagone (et plus particulièrement l'Aquitaine et les Pyrénées) dimanche après-midi et lundi. Elle pourrait passer inaperçue s'il ne pleut pas, rapporte La Dépêche.

