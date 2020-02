Météo : un front froid vigoureux va traverser la France ce jeudi

publié le 19/02/2020 à 16:45

Après la tempête Ciara et la tempête Dennis, la météo a été quelque peu clémente en ce début de semaine, mais ce jeudi 20 février va être marqué par un front froid vigoureux, d'après les prévisions de La Chaîne Météo.

C'est surtout dans le nord de la France que les perturbations vont avoir lieu. Le ciel sera particulièrement nuageux dans l'axe qui part de la Bretagne aux Hauts-de-France, en passant par l'Île-de-France "avant le passage du froid actif de la perturbation".

L'arrivée de ce front froid, originaire de la Norvège, est attendue dans l'après-midi, entre 15h et 17h sur les Hauts-de-France et entre 18h et 19h dans la capitale. Il engendrera "un bref coup de vent avec des fortes pluies", et les rafales pourront atteindre entre 70 et 90km/h sur les départements. La Chaîne météo conseille aux automobilistes d'être "prudents au volant", en évoquant un "brusque et violent changement de temps".

La Chaîne Météo parle d'un "brusque et violent changement de temps" Crédit : Capture La Chaîne Météo